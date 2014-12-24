Активісти, що пікетували міськраду Харкова, перекрили проїжджу частину

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету вийшли на пішохідний перехід навпроти центрального входу до міськради, та залишилися на ньому.

Кілька активістів, на допуск яких в сесійну залу начебто було отримано дозвіл, так і не допустили.

Під час штовханини біля одного з входів міськради одній з учасниць пікету стало погано, приїжджала «швидка».

Незважаючи на перекриття проїжджої частини, автомобільних заторів наразі немає, тому що працівники ДАІ вище та нижче місця проведення пікету переправляють потоки на сусідні вулиці.

#Харьков#Харків Маринин сообщил, что сессия закончена. Так же пообещал обжаловать в суде вынесенные сегодня горсоветом решения. — IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014 Харьков.На выезде из Харькова активисты перекрывают дорогу для того, чтобы милиция вышла на блокпост и охраняла город pic.twitter.com/ooDziRkZvR — IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014

Як повідомляв УНІАН, у Харкові активісти різних організацій пікетують будівлю міськради, де сьогодні має відбутися чергова сесія. У пікеті беруть участь зоозахисники, активісти “Правого сектору”, Євромайдану, Автомайдану.