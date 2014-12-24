Активісти, що пікетували міськраду Харкова, перекрили проїжджу частину

11:42, 24 грудня 2014
Суспільство
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У Харкові близько 150 активістів, які пікетували сесію міськради, перекрили проїжджу частину площі Конституції навпроти будівлі міськради.

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Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету вийшли на пішохідний перехід навпроти центрального входу до міськради, та залишилися на ньому.

Кілька активістів, на допуск яких в сесійну залу начебто було отримано дозвіл, так і не допустили.

Під час штовханини біля одного з входів міськради одній з учасниць пікету стало погано, приїжджала «швидка».

Незважаючи на перекриття проїжджої частини, автомобільних заторів наразі немає, тому що працівники ДАІ вище та нижче місця проведення пікету переправляють потоки на сусідні вулиці.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові активісти різних організацій пікетують будівлю міськради, де сьогодні має відбутися чергова сесія. У пікеті беруть участь зоозахисники, активісти “Правого сектору”, Євромайдану, Автомайдану.

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