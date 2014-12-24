У Харкові активісти пікетують міськраду (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися перед центральним входом до міськради на площі Конституції.

У пікеті беруть участь зоозахисники, активісти “Правого сектору”, Євромайдану, Автомайдану.

Люди тримають державні прапори, прапори “Правого сектору”, плакати з написами: “В країні війна!”, “Гроші харків'янам на захист міста, а не на “озеленення злодіїв”, “Захист тварин — справа честі людей” та скандують: “Гепу - на нари!”, “Гепу — геть!”.

Близько 15 активістів вимагають пропустити їх на засідання сесії. Вони намагаються прорватися через кілька рядів міліціонерів, що вишукувався біля головного входу до міськради.

Сталося кілька сутичок. Міліціонери стримують натиск пікетувальників.

Харьков. Под горсоветом начались стычки активистов с милицией. Одному из активистов стало плохо pic.twitter.com/hWTdWwQILy — IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014

Депутат Харківської міськради Дмитро Маринін заявив пікетувальникам, що в будівлі міськради знаходяться кілька десятків молодих людей у формі муніципальної охорони, однак вони не мають жодних документів. За словами депутата, до порядку денного засідання вночі було внесено кілька десятків питань, в тому числі й про відчуження майна громади та чергові запозичення для комунальних підприємств міста.

Читайте такожУ Харкові в річницю Євромайдану розгорнули стометровий прапор УкраїниКрім цього, кілька кордонів міліції вишукувалися біля всіх входів до міськради.

Вікна деяких приміщень на першому поверсі закладені мішками з піском.