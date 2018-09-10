Порошенко подовжив осінній призов до армії

Осінній призов збільшиться ще на один місяць і триватиме з жовтня по грудень 2018 року.

Президент України Петро Порошенко збільшив термін призову на строкову військову службу в 2018 році з 2 до 3 місяців.

Відповідний указ від 10 вересня оприлюднено на сайті глави держави.

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Ним вносяться зміни у попередній указ від 15 лютого. Згідно з ними, осінній призов збільшиться ще на один місяць і триватиме з жовтня по грудень 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, Рада зрівняла права жінок і чоловіків у ВСУ. За законом, жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах з чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі).