Український університет вперше потрапив у світовий рейтинг працевлаштування випускників

Також, експерти оновили рейтинг 1000 кращих університетів світу-2019, де провідні українські університети втратили позиції.

Компанія QS Quacquarelli Symonds випустила новий рейтинг університетів світу за якістю працевлаштування випускників (QS Graduate Employability Ranking-2019).

У топ-500 рейтингу вперше за 2 роки потрапив український університет.

Зокрема, Київський національний університет імені Тараса Шевченка зайняв в рейтингу позицію в межах від 301-500 місця.

Компанія QS вперше опублікувала рейтинг працевлаштування в 2016 році, і до цього українські вищі навчальні заклади у ньому представлені не були.

Разом із тим, лідером рейтингу по працевлаштуванню випускників став Массачусетський технологічний інститут. За ним йде Стенфордський університет, а замикає трійку лідерів Університет Каліфорнії (Лос-Анджелес). На четвертому рядку опинився Гарвардський університет, а замикає ТОП-5 - Університет Сіднея.

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Також, експерти оновили рейтинг 1000 кращих університетів світу-2019 за версією The QS World University Rankings. У рейтинг кращих вузів світу, як і в рейтингу-2018, цього разу пройшли шість українських університетів. Але з деякими змінами.

Так, трійка кращих українських вузів погіршила позиції. Харківський національний університет імені Каразіна зайняв 481 місце. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 531-540 місце, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 601-650 місце.

Проте, Національний технічний університет "Харківський політехнічний університет", зберіг свої позиції на 701-750 місці.

Також у рейтинг увійшли Сумський державний університет і Львівський національний політехнічний університет, вони опинилися на 751-800 місці. А ось Донецький національний університет імені Василя Стуса вибув із рейтингу.

Що ж до першої п'ятірки, там змін практично не відбулося. Кращим навчальним закладом світу-2019 у черговий раз був визнаний Массачусетський технологічний інститут. За ним слідує Стенфордський університет, а замикає трійку лідерів Гарвардський університет. На четвертій сходинці опинився Каліфорнійський технологічний інститут, а замикає ТОП-5 закладів - Університет Оксфорда, який витіснив Кембриджський університет на 6 місце.