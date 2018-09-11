Генштаб ЗСУ назвав причину збільшення строку призову

У Генеральному штабі Збройних сил України зазначили, що продовження терміну призову дозволить призовним комісіям якісніше провести медогляди та відібрати призовників.

Продовження терміну призову громадян України на строкову військову службу по грудень зумовлено насамперед збільшенням чисельності призовників для комплектування військ (сил) Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

Про це прес-служба Генерального штабу Збройних сил України повідомляє у Facebook.

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"Внесення змін до указу президента України від 15 лютого 2018 року №33 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову службу у 2018 році” передбачає продовження терміну призову громадян України на строкову військову службу до грудня місяця поточного року, що зумовлено насамперед збільшенням чисельності призовників для комплектування військ (сил) Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.

Як додали в Генштабі, з метою раціонального розподілу навантаження в зв’язку з цим на призовні та військово-лікарські комісії, продовження терміну призову дозволить призовним комісіям якісніше провести заходи вивчення, проходження медичного огляду, підбору та призначенням призовників до команд вищевказаних військових формувань.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня президент Петро Порошенко своїм указом продовжив по грудень черговий призов громадян на строкову військову службу.