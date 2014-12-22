В Україні заборонили прокат фільму "Тарас Бульба"

Про це повідомляє прес-служба агенції на сторінці в соцмережі. Згідно з повідомленням, прокатне посвідчення не видано фільмам "Мами-3" Георгія Малкова та Еміля Нікогосяна і "Тарас Бульба" Володимира Бортка, а також телесеріалам "Кремінь" та "Кремінь-2" Володимира Єпіфанцева і Олександра Аншютца.

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На думку Держкіно, фільм "Тарас Бульба" перекручує історичні події, фальсифікує та дискредитує українську національну ідею, і в цілому, є кричуще антиукраїнським".

Зазначається, що у видачі прокатного посвідчення фільму "Мами-3" відмовлено за "шовіністичні звеличення Росії і російських цінностей, збудження штучної ностальгії за радянським традиціям, імперської ідеології і пропаганду "руського міра"".

"Обмеження поширення серіалів "Кремінь" та "Кремінь-2" цілком відповідають позиції Держкіно не видавати прокатне посвідчення тим російським фільмам і серіалам, які в умовах російської інформаційної та воєнної агресії проти України створюють позитивний імідж російських елітних військ, які пропагують і героїзують спецназівців ГРУ РФ",- наголошується в повідомленні.