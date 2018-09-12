Верховний суд РФ визнав законним рішення про 12 років ув'язнення для Сущенка (відео)

Журналіст подаватиме скаргу в Європейський суд з прав людини.

Верховний суд Росії визнав законим вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для українського журналіста Романа Сущенка.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідне рішення оголосив суддя Верховного суду РФ. Таким чином, апеляцію захисників відхилено в повному обсязі.

Сущенко наголосив, що не згоден з рішенням суду і продовжить боротьбу за своє звільнення, у тому числі подаватиме скаргу в Європейський суд з прав людини.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року Московський міський суд почав розгляд справи Сущенка по суті. Сторона звинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі. 4 червня Сущенка було засуджено до 12 років колонії суворого режиму.