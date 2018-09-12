Lexus зняв рекламу в центрі Києва

На відео накладена графіка, яка перетворює київські локації на футуристичне місто.

Автомобільна компанія Lexus зняла рекламний ролик у Києві.

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На кадрах ролику можна побачити вулиці Подолу, Поштову та Софійську площу, а також Хрещатик. На відео накладена графіка, яка перетворює київські локації на футуристичне місто, передає Громадське.

Режисером ролика став Люк Хуксхем. Спецефектами займалася українська продакшн-студія Radioaktive Film, відома роботою над рекламними роликами та кліпами для виконавців Coldplay, Hurts та інших.

У зйомках взяли участь танцюристи українського колективу Apache Crew.

Як повідомляв УНІАН, у квітні режисер стрічки «Найвеличніший шоумен» зняв рекламу Schweppes у Києві. Раніше у столиці України свої рекламні ролики зняли бренд Diesel і Apple.