Українська студія, яка зняла кліп для Coldplay, отримала престижну нагороду MTV
Українська студія Gloria FX із Дніпра і ізраільський режисер Ваня Хейман отримали нагороду MTV Video Music Awards за кращі візуальні ефекти в кліпі на пісню «Up & Up» британської групи Coldplay.
Про це повідомляє Громадське.
Церемонія нагородження, на якій премію щорічно вручають виконавцям, кліпи яких визнані кращими, пройшла 28 серпня в Нью-Йорку.
Конкурентами кліпу Up & Up в цій номінації були роботи «Pillowtalk» від ZAYN, «Send My Love» від Адель, «Сan't Feel My Face» від The Weeknd.
За словами керівника Gloria FX Сергія Машевського, більшість кадрів створювали у Києві спільно зі студією Radioactive. Відеоряд проходив затвердження вокаліста Coldplay Кріса Мартіна.
Загалом над кліпом працювали півтора місяці без вихідних.
Раніше на офіційному youtube-каналі Coldplay з'явилося відео про те, як знімався кліп «Up & Up».
Українська студія працювала над візуальними ефектами і займалася постпродакшном для кліпів Каньє Уеста, Меріліна Менсона, Muse, Брітні Спірс, Іггі Азалії, Девіда Гетти та OneRepublic.