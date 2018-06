Українська студія, яка зняла кліп для Coldplay, отримала престижну нагороду MTV

Про це повідомляє Громадське.

Церемонія нагородження, на якій премію щорічно вручають виконавцям, кліпи яких визнані кращими, пройшла 28 серпня в Нью-Йорку.

Конкурентами кліпу Up & Up в цій номінації були роботи «Pillowtalk» від ZAYN, «Send My Love» від Адель, «Сan't Feel My Face» від The Weeknd.

За словами керівника Gloria FX Сергія Машевського, більшість кадрів створювали у Києві спільно зі студією Radioactive. Відеоряд проходив затвердження вокаліста Coldplay Кріса Мартіна.

Загалом над кліпом працювали півтора місяці без вихідних.

Раніше на офіційному youtube-каналі Coldplay з'явилося відео про те, як знімався кліп «Up & Up».

Українська студія працювала над візуальними ефектами і займалася постпродакшном для кліпів Каньє Уеста, Меріліна Менсона, Muse, Брітні Спірс, Іггі Азалії, Девіда Гетти та OneRepublic.