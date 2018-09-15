У Києві побили суддю, який веде справу про вбивства людей на Майдані

Суддя Сергій Дячук веде справи про вбивство людей на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

У п'ятницю ввечері, 14 вересня, біля власного будинку, було скоєно напад на суддю Святошинського районного суду міста Києва Сергія Дячука.

Про це повідомляється на сайті Ради суддів України.

Поліції затримати нападника не вдалося. Суддя госпіталізований в одну з київських лікарень.

Сам Сергій Дячук пов'язує напад на себе з професійною діяльністю, про що свідчать погрози розправитися з суддею і вислови, що повторюють риторику людей, які незадоволені тими рішеннями, які судді приймають, і закликають до розправи над суддями.

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На місці злочину працювала міліція, а інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за за статтею 296 (хуліганство) частина 4 (дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Суддя Дячук відомий громадськості тим, що під його головуванням відбуваються слухання справи про вбивства людей на Майдані 18-20 лютого 2014 року. Справа, у якій вже фігурують 157 потерпілих та більше 500 свідків. На лаві підсудних - п'ятеро екс-службовців київського полку "Беркут". Їх звинувачують у масовому вбивстві протестувальників, а також у вчиненні терористичного акту. Справу колишніх правоохоронців веде колегія суддів з головуючим Сергієм Дячуком та за участі суду присяжних.

"Рада суддів України звертається до правоохоронних органів ретельно розслідувати спробу нападу і вжити невідкладних заходів, щоб нападник був затриманий і притягнутий до відповідальності", - йдеться в заяві РСУ.