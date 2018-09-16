У Казахстані затримали українського журналіста

Журналісту Гороховському пред'явлено звинувачення в незаконній трудовій діяльності.

У Казахстані українському журналісту, головному редактору проекту «Без брехнi» Олександру Гороховському висунуто звинувачення в незаконній трудовій діяльності.

Як повідомляє місцевий сайт Factcheck.kz, 15 вересня в Уральську співробітниками поліції був перерваний тренінг з фактчеку, який проводився за участю Гороховського. У журналіста вилучили міграційну карту і висунули звинувачення в незаконній трудовій діяльності на території Казахстану. Суд призначено на понеділок, 17 вересня.

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Організатор тренінгу журналіст Лукпан Ахмедьяров опублікував відео з місця подій, на якому поліція пояснила причину прибуття на захід. За словами поліцейських, вони прибули після повідомлення на номер «102» про те, що проходять збори стосовно України.

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