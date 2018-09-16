"Частина пропагандистської мережі Путіна": скандальному європейському політику заборонено в'їзд до України (документ)

У коментарі щодо Мюррея в СБУ заявили, що він був оголошений персоною нон-грата, оскільки "вважається частиною глобальної пропагандистської мережі Путіна, продаючи російську брехню, особливо щодо Криму і війни на сході України".

Україна заборонила в'їзд на територію країни британському комуністу Ендрю Мюррею, який є радником лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна.

Про це у своєму розслідуванні пише Daily Mail, посилаючись на відповідь Служби безпеки України на запит "Апострофа".

Як стало відомо, у червні Мюррей був внесений у список персон нон-грата. Йому заборонено в'їзд в Україну протягом трьох років.

У коментарі щодо Мюррея в СБУ заявили, що він був оголошений персоною нон-грата, оскільки "вважається частиною глобальної пропагандистської мережі Путіна, продаючи російську брехню, особливо щодо Криму і війни на сході України".

"Це не крок, який ми приймаємо легковажно, а це означає, що він вважається потенційною загрозою нашій національній безпеці", - зазначили в СБУ.

Daily Mail відзначає, що радник Корбіна, який 40 років був членом комуністичної партії Британії, в 2014 році створив "Солідарність з антифашистським опором в Україні" (SARU), щоб вести в країнах Заходу пропаганду проти української влади.

Після того, як Росія анексувала Крим, а також ввела війська на Донбас, Мюррей використовував SARU, щоб Європу інформувати про те, що конфлікт в Україні це "війна, проведена київським урядом" проти "народу, який здійснює своє право на самоврядування".

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Він також заявляв, що Київ у конфлікті на Донбасі потурає бажанням Європейського Союзу і НАТО. Крім цього Мюррей не раз висловлював сумніви в причетності Росії до трагедії з Boeing МН-17 на Донбасі.

Тим часом навколо Мюррея і Корбіна розгорається скандал у Великобританії. Як стало відомо, Мюррей працював в офісі лідера лейбористів протягом всього року, не маючи права доступу до секретної інформації, оскільки влада не змогли задовольнити його прохання про видачу такого дозволу.

Джерело в парламенті повідомило Daily Mail, що дозвіл не було видано Мюррею через проблеми, що виникли при його перевірці. При цьому, як наголошується, доступ до секретної інформації раднику Корбіна повинні були видати за результатами перевірки в урядових установах, включаючи поліцію і розвідку.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ще три країни приєдналися до санкцій проти 6 компаній за будівництво Керченського мосту.