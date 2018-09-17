"Танці з зірками": головний "альфа-самець" шоу покинув паркет у 4 випуску (відео)

Шоу "Танці з зірками 2018" продовжує підкорювати телеефір. Однак, за умовами проекту, кожен випуск одна пара залишає паркет.

На початку проекту 14 знаменитостей з професійними танцюристами змагалися за перемогу в популярному шоу "Танці з зірками 2018". Однак пройшов четвертий прямий ефір, тому кількість претендентів на головний кубок шоу досягла 10, пише 24.ua.

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В результаті голосування зіркових суддів і глядачів під загрозою виходу з шоу виявилися пари – Микола Тищенко і Нана, Руслан Сенічкін та Яна Цибульська. Прихильники віддали найбільше смс-повідомлень за постановку з "Пандою Кунг-фу". Отже найсексуальніші танцюристи проекту Микола Тищенко і Нана залишили паркет у четвертому прямому ефірі.

Ресторатор подякував усім, хто підтримував його на проекті і віддавав голоси. За словами Миколи Тищенка, він би хотів ще багато розповісти історій в танці, але "все має логічне завершення".