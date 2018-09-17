У київському ресторані прокоментували скандал через російську мову (відео)

В McDonald's на Осокорках відмовились обслуговувати українською мовою.

Керівництво McDonald's висловило жаль з приводу інциденту, коли працівники ресторану мережі на столичних Осокорках відмовилися обслуговувати клієнтів українською.

Про це у коментарі ТСН.ua заявила керівниця відділу зв’язків з громадськістю компанії Анастасія Зражевська.

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"Нам дуже шкода з приводу цієї ситуації. У компанії McDonald's в Україні основною мовою комунікації є українська мова, як у спілкуванні з відвідувачами, так і у веденні офіційної документації, рекламної комунікації тощо. Ми вже обговорили цю ситуацію з працівниками закладу та докладемо максимум зусиль, щоб у подальшому вона не повторилася", — заявила вона.

Нагадаємо, про ситуацію з відмовою приймати замовлення державною мовою 16 вересня у Facebook повідомив громадський активіст Андрій Смолій.

"Щойно в Макдональдс на Осокорках відмовились обслуговувати українською мовою. За прохання обслужити єдиною державною мовою — хамство в мою сторону", — написав він.

За словами Смолія, на запитання, чи може офіціант перейти на українську, той зазначив, що не зобов'язаний цього робити за Конституцією.

Після цього клієнт звернувся до адміністратора, який на скаргу відповів, що працівник з Донецької області.