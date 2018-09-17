"У мене мама в Росії живе!": у київському ресторані спалахнув скандал через російську мову

Співробітник ресторану відмовився говорити українською мовою, аргументувавши це тим, що за Конституцією він може говорити будь-якою зручною для нього мовою.

У неділю, 16 вересня, в Києві в ресторані Mcdonald's на Осокорках касир відмовився обслуговувати клієнта українською мовою, заявивши, що він "не зобов'язаний".

Про це в Facebook розповів громадський активіст Андрій Смолій.

"В mcdonald's на Осокорках відмовилися обслуговувати українською мовою. На прохання обслужити єдиною державною мовою - хамство у мій бік", - пише він.

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За словами активіста, хлопець, який видає їжу, відмовився говорити українською мовою, аргументувавши це тим, що за Конституцією він може говорити будь-якою зручною для нього мовою. Співробітник ресторану заявив, що він з Маріуполя, а його мама живе у Росії.

Потім прийшов адміністратор, якому активіст вказав на норми Конституції про державну мову та рішення Київської міськради про те, що в сфері обслуговування використовується тільки українська мова.

Адміністратор, який також говорив російською, заявив, що хлопець з Донецької області і не знає української мови, і попросив вибачення за співробітника.

Компанія Mcdonald's вже принесла вибачення активісту і пообіцяла провести бесіду з співробітниками.

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