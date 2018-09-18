Денісова назвала причину побиття Балуха російськими тюремниками (відео)

За її словами, минуло 5 днів після побиття активіста, проте лікарі досі його не оглянули.

Незаконно засуджений в Криму український активіст Володимир Балух, який голодує з середини березня, вирішив написати заповіт на випадок смерті.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Уточнила інформацію щодо Володимира Балуха. Я не мала сумнівів, що його побили, а тепер цей факт підтвердили адвокат та архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

До болі у областях нирок, печінки і голови додався біль у серці. Інколи він настільки пронизливий, що викликає блювотні рефлекси", - зазначила вона.

За її словами, минуло 5 днів після побиття активіста, проте лікарі досі його не оглянули.

"Дізналася і ще одну причину побиття: Балух розповідав адвокату про стан свого здоров’я, про ставлення до нього у слідчому ізоляторі, про втрачену надію", - додала Денісова.

За її словами, "після фізичної розправи і без того слабкого українця боягузи із СІЗО посадили перед відеокамерою та змусили сказати, що у нього все добре, здоров’я не підводить, прекрасні умови утримання та ставлення до нього теж стабільно хороше".

Омбудсмен наголосила, що це вистава, і вона хоче почути всю правду лише з вуст активіста. "Зараз Володимир Балух тривожиться: попрохав привести до нього нотаріуса. Як і Сенцов, напише заповіт на випадок смерті. Відчуває, що погрози розправи лише погрозами не залишаться, і до колонії він таки не доїде", - повідомила Денісова.

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Вона також зазначила, що вимагає від омбудсмена в РФ Тетяни Москалькової негайно надати кваліфіковану медичну допомогу Балуху та допустити її до політв’язня.

Водночас Денісова підтвердила готовність супроводжувати Москалькову до арештованого в Україні керівника «РИА «Новости Україна» Кирила Вишинського, який утримується у Херсонському СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку був вивішений прапор України. Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу проти активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

Балух 19 березня 2018 року оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.

Кримська правозахисна група з посиланням на адвоката Ольгу Дінзе, яка відвідала свого підзахисного в сімферопольському СІЗО після судового засідання 10 вересня, повідомила, що Балух вживає знеболювальні препарати через сильний біль.

14 вересня Балуха в СІЗО вивели з камери, сильно побили і погрожували знищити. У зв'язку з цим уповноважений ВР з прав людини Денісова вимагала зустрічі з політв'язнем. 17 вересня архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент заявив, що Балух скаржиться на біль у серці.