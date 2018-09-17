Балух скаржиться на сильний біль у серці - ЗМІ

Активіст продовжує голодування.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент заявляє, що український активіст Володимир Балух скаржиться на біль у серці.

Як повідомляє "Радіо Свобода", за словами архієпископа, який є цивільним захисником активіста, Балух скаржиться на сильний біль в серці, однак продовжує голодування в заявленому режимі.

При цьому він відмовився прокоментувати інформацію про побиття активіста в СІЗО Сімферополя, про який стало відомо напередодні. Климент підкреслив, що спочатку має намір обговорити інформацію, яку він дізнався від Балуха, з його адвокатом.

«Я Володю бачив, з ним спілкувався, в тому числі про його здоров'я, передав листи підтримки. Спочатку ми обговоримо деякі речі з адвокатом, після буде офіційна заява з цього приводу. Можу тільки сказати, що Володя скаржиться на біль в серці, іноді біль настільки гострий, що він задихається і відчуває блювотні позиви», - розповів архієпископ Сімферопольський і Кримський.

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Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку був вивішений прапор України. Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу проти активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

Балух 19 березня 2018 року оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.

Нещодавно заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Балуха в сімферопольському СІЗО сильно побили й погрожували знищити.

У МЗС України заявили, що докази побиття Балуха передадуть до судів.