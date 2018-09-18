У Києві вивісили прапор "ДНР"

Прапор з'явився в районі станції метро «Лісова».

Прапор невизнаної республіки бойовиків «ДНР» несподівано з'явився на одному з будинків у Києві. Його вивісили в районі станції метро «Лісова».

Відповідне фото опублікував один з telegram-каналів про життя Києва.

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Як саме на будівлі виявився цей прапор, не відомо, однак, за інформацією спільноти, найімовірніше, що це було зроблено для зйомок фільму.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі показали "окупований" бур'яном стадіон "Шахтар" у Донецьку. Стадіон в окупованому Донецьку сьогодні перебуває в жалюгідному стані.