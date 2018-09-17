этот материал доступен на русском

В мережі показали "окупований" бур’яном стадіон "Шахтар" у Донецьку (фото)

06:31, 17 вересня 2018
Суспільство
10949 0
Трибуни поросли травою / фото IgorGirkin, Twitter

Читайте такожКобзон в останньому великому інтерв'ю заспівав пропагандистську частівку з лайкою (відео)

Відповідні фото оприлюднені на сторінці IgorGirkin у Twitter.

На світлинах видно, що трава росте просто серед вигорілих під сонцем сидінь на трибунах. Газон футбольного поля також у плачевному стані.

фото IgorGirkin, Twitter

Зазначимо, стадіон "Шахтар" у Донецьку, що був побудований у далекому 1936 році, після реконструкції у 2000 році здатний приймати понад 30 тисяч глядачів. У 2003 році він приймав матчі збірної України проти Румунії та збірної Ірландії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донецьк#окупація