В мережі показали "окупований" бур’яном стадіон "Шахтар" у Донецьку (фото)
06:31, 17 вересня 2018Суспільство
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Стадіон в окупованому Донецьку сьогодні знаходиться у плачевному стані.
Трибуни поросли травою / фото IgorGirkin, Twitter
В мережі показали покинутий стадіон «Шахтар» у Донецьку, посеред трибун якого росте бур’ян.
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Відповідні фото оприлюднені на сторінці IgorGirkin у Twitter.
На світлинах видно, що трава росте просто серед вигорілих під сонцем сидінь на трибунах. Газон футбольного поля також у плачевному стані.
фото IgorGirkin, Twitter
Донецк, стадион шахтер pic.twitter.com/E9jb4Ub6YO— IgorGirkin (@GirkinGirkin) 16 вересня 2018 р.
Зазначимо, стадіон "Шахтар" у Донецьку, що був побудований у далекому 1936 році, після реконструкції у 2000 році здатний приймати понад 30 тисяч глядачів. У 2003 році він приймав матчі збірної України проти Румунії та збірної Ірландії.
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