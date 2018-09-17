В мережі показали "окупований" бур’яном стадіон "Шахтар" у Донецьку (фото)

Стадіон в окупованому Донецьку сьогодні знаходиться у плачевному стані.

В мережі показали покинутий стадіон «Шахтар» у Донецьку, посеред трибун якого росте бур’ян.

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Відповідні фото оприлюднені на сторінці IgorGirkin у Twitter.

На світлинах видно, що трава росте просто серед вигорілих під сонцем сидінь на трибунах. Газон футбольного поля також у плачевному стані.

Зазначимо, стадіон "Шахтар" у Донецьку, що був побудований у далекому 1936 році, після реконструкції у 2000 році здатний приймати понад 30 тисяч глядачів. У 2003 році він приймав матчі збірної України проти Румунії та збірної Ірландії.