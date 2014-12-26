В Лефортовський суд Москви доставили українського режисера Сенцова

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Олега Сенцова привели в зал суду озброєні конвоїри зі службовим псом.

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Підтримати режисера прийшли близько 10 росіян, які вітали його оплесками.

Як повідомляв УНІАН, у травні співробітники ФСБ затримали в Сімферополі українського режисера Олега Сенцова і декількох інших громадян України. Їх звинувачують у підготовці терактів у Криму.

29 вересня Лефортовський районний суд Москви виніс постанову про продовження арешту Олега Сенцова на 3 місяці - до 11 січня 2015 року.

У грудні в Генеральній прокуратурі Росії заявили, що заарештовані ФСБ РФ в Криму Олег Сенцов і Олександр Кольченко є громадянами Росії, оскільки після анексії півострова вони не виявили бажання зберегти інше громадянство.