У генпрокуратурі РФ заявили, що Сенцов і Кольченко громадяни Росії

Як повідомляє «Крим. Реалії», Така відповідь російської генпрокуратури на інформаційний запит фонду «Відкритий діалог».

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Фонд подав у генпрокуратуру Росії колективний запит щодо незаконного затримання і притягнення до кримінальної відповідальності українських активістів Олега Сенцова, Олександра Кольченко і Геннадія Афанасьєва, необгрунтованого обрання їм запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а також вчинення насильства працівниками ФСБ Росії.

«Жителі Криму вважаються громадянами Російської Федерації з отриманням всіх відповідних прав, якщо не висловили свого бажання зберегти інше громадянство», - сказано у відповіді генпрокуратури РФ.

«З зазначених осіб (Сенцова, Кольченко і Афанасьєва) таку заяву подав тільки обвинувачений Чирній А. В., якому як громадянинові України слідчим органом забезпечена можливість реалізувати право на консульський захист. Обвинувачені Сенцов, Кольченко і Афанасьєв такої заяви не подавали і розцінюються на підставі законодавства Російської Федерації тільки як громадяни Росії», - йдеться в листі.

У генпрокуратурі стверджують, що факти вчинення насильства працівниками ФСБ не отримали підтвердження, а отже, «підстав для вжиття заходів прокурорського реагування немає».

У травні співробітники ФСБ затримали в Сімферополі українського режисера Сенцова разом з Кольченком і кілька інших громадян України. Їх звинувачують у підготовці терактів у Криму.

29 вересня Лефортовський районний суд Москви виніс постанову про продовження арешту Олега Сенцову на 3 місяці - до 11 січня 2015 року. До цього Мосміськсуд 20 жовтня визнав законним продовження арешту до 11 січня 2015 року кримчанину Кольченку. Адвокати вважають, що їх підзахисних необгрунтовано залишили під арештом.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Верховна Рада прийняла зверненнядо держдуми РФ і президента Росії Володимира Путіна з вимогою звільнити українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко, а також режисера Сенцова, Миколу Карпюка та інших громадян України, які «в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України були захоплені в полон, незаконно перевезені на територію Російської Федерації і всупереч їх волі знаходяться на території Російської Федерації».