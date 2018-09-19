На Львівщині заборонили фільми, книги і пісні російською мовою

Облрада вирішила встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Львівської області

На території Львівської області встановлено заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ввечері 18 вересня на сесії ухвалили депутати Львівської обласної ради. «За» проголосували 57 обранців.

Як зазначається в проекті рішення, обмеження на заборону використання російськомовних пісень, фільмів та іншого російськомовного продукту діятиме на Львівщині до припинення окупації українських територій.

Читайте також"Ніцоєвщини не буде": мер Дніпра спростував інформацію про заборону пісень російських музикантів

Депутати облради також звернулися до інших органів місцевого самоврядування із пропозицією проголосувати за аналогічні рішення.

Також депутати мають напрацювати спеціальне звернення до Верховної Ради з пропозицією розробити законопроект з метою встановлення заборони на російськомовний продукт на території України.

Окрім цього, на Львівщині створять міжвідомчу робочу групу для проведення роз’яснювальної роботи серед фізичних та юридичних осіб з метою недопущення порушення норм ухваленого рішення.

Раніше в Києві в ресторані McDonald's на Осокорках стався скандал через те, що касир відмовився обслуговувати клієнта українською мовою.