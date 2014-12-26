Московський суд продовжив термін утримання під вартою режисера Сенцова

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення винесла суддя Маргарита Котова.

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Перед початком засідання Олег Сенцов підкреслив, що є громадянином України.

Адвокат Олега Сенцова Володимир Самохін звернувся до суду з проханням залучити до справи документи консульського відділу при посольстві України в РФ, в яких зазначається, що законодавством України не передбачена норма про автоматичне припинення громадянства у разі одержання іншого громадянства.

Крім того, захисник наголосив, що до Олега Сенцова як громадянина України не було допущено консула.

"Він вважає себе і є громадянином України, і був громадянином України у момент затримання, він має український паспорт, російського громадянства він в установленому порядку не приймав", - наголосив адвокат.

Володимир Самохін відзначив, що слідство не має доказів для тримання Олега Сенцова під вартою. За його словами, єдиним доказом є свідчення засудженого вже Геннадія Афанасьєва, який, на думку захисту, зацікавлений в обмові Сенцова для пом'якшення своєї відповідальності. Адвокат відзначив, що факти, які підтверджують слова Геннадія Афанасьєва, слідством не надані.