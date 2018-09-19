Центр Києва заблокували близько двох тисяч авто на «євробляхах» - поліція

Мітинг "євробляхерів" в урядовому кварталі буде проходити до 16:00.

Під будівлею Кабміну в Києві зібралося близько 5 тисяч учасників мітингу, які потребують поліпшення умов розмитнення авто на єврономерах.

Про це повідомляє 44.ua, посилаючись на представника прес-служби Департаменту патрульної поліції Яну Кутову.

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"Справді, біля Кабінету міністрів зараз проходить така акція. Акція щодо зменшення ставок акцизного збору на б/у автомобілі. Заявлена акція буде проходити з 06:00 попередньо до 16:00. Також заявлено близько 5 тис. осіб та 2 тис. авто. Ускладнення руху на вул. Грушевського, є, але незначне", - розповіли в патрульній поліції.

Відзначається, що мітинг проходить спокійно, жодних провокацій в урядовому кварталі не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в Києві під будівлею Кабінету Міністрів України почали збиратися власники авто на єврономерах. Сотні авто припаркувалися на проїжджій частині.

Причиною збору активістів стало засідання Кабінету Міністрів, на якому будуть вносити правки в два законопроекти №8487 і №8488, які дозволять розмитнити їх автомобілі і знизити податкове навантаження при ввезенні всіх вживаних іномарок в країну. Власники «євроблях» переживають про подальшу долю прийняття рішення.

Через зборів власників автомобілів на єврономерах був ускладнений проїзд по вулиці Михайла Грушевського, на Європейській площі, а також частково тягнеться на Хрещатик у бік Європейської площі.