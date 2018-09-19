На Закарпатті у депутата райради знайшли угорський паспорт - ЗМІ

Депутат склав мандат після того, як на кордоні в нього знайшли угорський паспорт.

Депутат Берегівської райради на Закарпатті склав мандат, бо в нього знайшли угорський паспорт

Рішення про те, що Кароль Беркі склав мандат депутат райради було оголошено під час сьогоднішньої сесії, передає Mukachevo.net.

Кароль Іштванович Беркі був обраний депутатом від КМКС (Товариства угорської культури Закарпаття) та проживає у селі Вари, Берегівського району.

Причина складання мандату депутатом на сесії не оголошувалася, лише його заява про складання мандату.

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Водночас, за інформацією джерел як у КМКС, так і в силових органах Закарпаття інформують, що причина цього – у Кароля Беркі виявили на кордоні угорський паспорт під час ретельного огляду. Це сталося кілька днів тому.

Раніше стало відомо, що у консульстві Угорщини в Береговому на Закарпатті українцям видають угорські паспорти.