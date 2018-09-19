Після скандалу з "прослушкою" під будівлю САП приїхав спецназ НАБУ, сталася бійка (відео)

За словами глави САП, спецназ НАБУ приїхав "визволяти своїх".

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що його водія побив спецназ НАБУ.

"Приїхав спецназ НАБУ визволяти своїх", - зазначив керівник САП у коментарі «Українській правді».

Читайте такожСитник не з’явився на засідання антикорупційного комітету ВР

За словами Холодницького, представники НАБУ начебто намагалися забрати мікроавтобус, який належить САП.

Як свідчить відео, надане журналістам, конфліктна ситуація виникла на подвір’ї біля відділення Охматдиту, звідки за твердженням САП, прокладали кабель для прослуховування Антикорупційної прокуратури.

На кадрах можна бачити, що на місці події були присутні правоохоронці в камуфльованій уніформі НАБУ особи у поліцейській формі та люди в цивільному.

Раніше Назар Холодницький повідомив про нову спробу встановити "прослушку" в кабінеті САП. Він натякнув, що за цим може стояти НАБУ.

В свою чергу, представники Національного антикорупційного бюро заявили, що не встановлювали засоби прослуховування в кабінеті Холодницького, та їх співробітників за це ніхто не затримував.

Поширена у #ЗМІ інформація про буцімто затримання детектива #НАБУ не відповідає дійсності: жодного детектива сьогодні не затримували. Це – не перша фейкова новина лише за сьогодні про НАБУ, в тому числі розповсюджена з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Будьте уважні — NAB Ukraine (@nab_ukr) 19 сентября 2018 г.

Подібну інформацію в бюро назвали фейковою.