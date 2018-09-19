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Після скандалу з "прослушкою" під будівлю САП приїхав спецназ НАБУ, сталася бійка (відео)

18:01, 19 вересня 2018
Суспільство
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Біля САП сталась сутичка / Скриншот, Facebook - Nataliya Barsuk

"Приїхав спецназ НАБУ визволяти своїх", - зазначив керівник САП у коментарі «Українській правді».

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За словами Холодницького, представники НАБУ начебто намагалися забрати мікроавтобус, який належить САП.

Як свідчить відео, надане журналістам, конфліктна ситуація виникла на подвір’ї біля відділення Охматдиту, звідки за твердженням САП, прокладали кабель для прослуховування Антикорупційної прокуратури.

На кадрах можна бачити, що на місці події були присутні правоохоронці в камуфльованій уніформі НАБУ особи у поліцейській формі та люди в цивільному.

Раніше Назар Холодницький повідомив про нову спробу встановити "прослушку" в кабінеті САП. Він натякнув, що за цим може стояти НАБУ. 

В свою чергу, представники Національного антикорупційного бюро заявили, що не встановлювали засоби прослуховування в кабінеті Холодницького, та їх співробітників за це ніхто не затримував. 

Подібну інформацію в бюро назвали фейковою.

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Теги: #НАБУ#САП#Холодницький