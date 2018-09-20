В Україні представники низки професій можуть заробляти більше, ніж у сусідніх країнах – експерт
Українці, які шукають можливість працевлаштуватися за кордоном, повинні розуміти, що на батьківщині їхні перспективи кар'єрного росту набагато вищі.
Про це розповіла експерт із працевлаштування Надія Петрученко. На її думку, в Україні люди також можуть добре заробляти, передає «Обозреватель».
На питання про переваги працевлаштування в Україні та за кордоном, експерт відповіла: "Дивлячись про які спеціальності ми говоримо. Якщо переводити зарплату в євро — звичайно, в Україні вона набагато нижча. Якщо говорити про можливості кар'єрного росту та рух від нижчого рангу посад до топ-менеджменту, в Україні перспективи хороші для усіх молодих фахівців".
Петрученко також заявила, що в Україні представники низки професій можуть заробляти навіть більше, ніж у сусідніх країнах.
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"Звичайно, це можливо. Справа в тому, що є деякі ринки, які в Україні розвиненіші. Тому в нас на цих ринках зарплати вищі. Наприклад, сільськогосподарські ринки, промислове виробництво. Тут заробітна плата в Україні вища, ніж у Молдові, Румунії, Білорусі, але тільки тому, що там ці професії й посади не так затребувані, немає такого попиту, як в Україні", — розповіла вона.
Обираючи професію, експерт порадила українцям іти в IT-сферу.
"Сфера IT та інші сфери, які дають стабільні показники в розвитку ринку й зростання заробітних плат, будуть конкурентнішими", — пояснила вона.
"Треба намагатися знайти професію не вузького профілю, а ширшого формату, де свою компетенцію можна застосувати у різних сферах. Наприклад, не вивчати конкретику — автоматизацію якоїсь лінії, а вивчати автоматизацію глобально на різних процесах", — додала експерт.