В Україні представники низки професій можуть заробляти більше, ніж у сусідніх країнах – експерт

Справа в тому, що є деякі ринки, які в Україні розвиненіші, пояснила експерт із працевлаштування.

Українці, які шукають можливість працевлаштуватися за кордоном, повинні розуміти, що на батьківщині їхні перспективи кар'єрного росту набагато вищі.

Про це розповіла експерт із працевлаштування Надія Петрученко. На її думку, в Україні люди також можуть добре заробляти, передає «Обозреватель».

На питання про переваги працевлаштування в Україні та за кордоном, експерт відповіла: "Дивлячись про які спеціальності ми говоримо. Якщо переводити зарплату в євро — звичайно, в Україні вона набагато нижча. Якщо говорити про можливості кар'єрного росту та рух від нижчого рангу посад до топ-менеджменту, в Україні перспективи хороші для усіх молодих фахівців".

Петрученко також заявила, що в Україні представники низки професій можуть заробляти навіть більше, ніж у сусідніх країнах.

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"Звичайно, це можливо. Справа в тому, що є деякі ринки, які в Україні розвиненіші. Тому в нас на цих ринках зарплати вищі. Наприклад, сільськогосподарські ринки, промислове виробництво. Тут заробітна плата в Україні вища, ніж у Молдові, Румунії, Білорусі, але тільки тому, що там ці професії й посади не так затребувані, немає такого попиту, як в Україні", — розповіла вона.

Обираючи професію, експерт порадила українцям іти в IT-сферу.

"Сфера IT та інші сфери, які дають стабільні показники в розвитку ринку й зростання заробітних плат, будуть конкурентнішими", — пояснила вона.

"Треба намагатися знайти професію не вузького профілю, а ширшого формату, де свою компетенцію можна застосувати у різних сферах. Наприклад, не вивчати конкретику — автоматизацію якоїсь лінії, а вивчати автоматизацію глобально на різних процесах", — додала експерт.