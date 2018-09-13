День програміста 2018: традиції та привітання зі святом

13 вересня в Україні святкують День програміста. Читайте на УНІАН, чому обрано саме цю дату.

13 вересня програмісти відзначають своє професійне свято. Дата змінюється лише у високосні роки й тоді припадає на 12 вересня.

Коли відзначається День програміста

Дату святкування Дня програміста обрано не випадково. Це - 256-й день року. Варто зазначити, що цифра 256 тісно пов'язана із ІT-світом. Так, 256 - це максимально можливе число елементів будь-якої системи з 8-бітним кодуванням.

Традиції

У цей день "винуватці торжества" отримують привітання та подарунки від колег і близьких. У деяких компаніях існує традиція збиратися в цей день за святковим столом.

Також у деяких колективах керівництво вручає дипломи й грамоти найкращим програмістам.

Крім того, самі програмісти в деяких компаніях самі організовують "айтішні" святкування.

Привітання з Днем програміста

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З нагоди професійного свята, повелителю мишок, клавіатур і планшетів! Нехай у твоїй віртуальній державі ніколи не буде незадоволених, бунтів і повстань, нехай програми та комп'ютерне "залізо" завжди слухаються тебе, і тоді ми, твої реальні користувачі, теж визнаємо тебе своїм королем!

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Поздравляем с Днем программиста

Нашего компьютерного артиста

Спасибо за коды и за ноутбуки

Ты на работе не страдаешь от скуки

От вирусов нас защищаешь

С сайтами помогаешь

За это мы тебя обожаем

И с праздником поздравляем

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Вітаємо програмістів! Сьогодні ваш день! Бажаємо, щоб комп'ютер не виснув, щоб "сейф" працював, тімлідер не вантажив завданнями, інтернет не виснув і взагалі був з товстим каналом! Здоров'я тобі, уважності, нормального потоку завдань і завжди гарного настрою!

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Наш программист, сегодня твой день

И поздравлять тебя, нам совсем не лень

Мы пожелаем послушных кодов

Все больших достижений с каждым годом

Большой любви, не виртуальной

И денег много, очень реальных

Ты всем всегда готов помочь

Примчаться даже в позднюю ночь

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Мы поздравляем тебя с программиста днем

Помни, что без тебя, мы все пропадем!

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Шановний колего! Вітаємо з професійним святом і бажаємо тобі ще багато кілометрів програмного коду, зростання зарплати в геометричній прогресії і невичерпних запасів гарячої кави на робочому місці!