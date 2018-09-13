День програміста 2018: традиції та привітання зі святом
13 вересня програмісти відзначають своє професійне свято. Дата змінюється лише у високосні роки й тоді припадає на 12 вересня.
Коли відзначається День програміста
Дату святкування Дня програміста обрано не випадково. Це - 256-й день року. Варто зазначити, що цифра 256 тісно пов'язана із ІT-світом. Так, 256 - це максимально можливе число елементів будь-якої системи з 8-бітним кодуванням.
Традиції
У цей день "винуватці торжества" отримують привітання та подарунки від колег і близьких. У деяких компаніях існує традиція збиратися в цей день за святковим столом.
Також у деяких колективах керівництво вручає дипломи й грамоти найкращим програмістам.
Крім того, самі програмісти в деяких компаніях самі організовують "айтішні" святкування.
Привітання з Днем програміста
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З нагоди професійного свята, повелителю мишок, клавіатур і планшетів! Нехай у твоїй віртуальній державі ніколи не буде незадоволених, бунтів і повстань, нехай програми та комп'ютерне "залізо" завжди слухаються тебе, і тоді ми, твої реальні користувачі, теж визнаємо тебе своїм королем!
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Поздравляем с Днем программиста
Нашего компьютерного артиста
Спасибо за коды и за ноутбуки
Ты на работе не страдаешь от скуки
От вирусов нас защищаешь
С сайтами помогаешь
За это мы тебя обожаем
И с праздником поздравляем
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Вітаємо програмістів! Сьогодні ваш день! Бажаємо, щоб комп'ютер не виснув, щоб "сейф" працював, тімлідер не вантажив завданнями, інтернет не виснув і взагалі був з товстим каналом! Здоров'я тобі, уважності, нормального потоку завдань і завжди гарного настрою!
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Наш программист, сегодня твой день
И поздравлять тебя, нам совсем не лень
Мы пожелаем послушных кодов
Все больших достижений с каждым годом
Большой любви, не виртуальной
И денег много, очень реальных
Ты всем всегда готов помочь
Примчаться даже в позднюю ночь
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Мы поздравляем тебя с программиста днем
Помни, что без тебя, мы все пропадем!
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Шановний колего! Вітаємо з професійним святом і бажаємо тобі ще багато кілометрів програмного коду, зростання зарплати в геометричній прогресії і невичерпних запасів гарячої кави на робочому місці!