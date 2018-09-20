В українському виші розгорівся скандал через символіку СРСР (відео)

Символіку СРСР у кабінеті викладача Запорізького національного університету помітив один зі студентів.

У Запоріжжі у виші розгорівся скандал через заборонену в Україні радянську символіку, яку помітили в кабінеті викладача.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив користувач Андрій Запорожченко, опублікувавши відеодоказ.

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"Дія відбувається в 6 корпусі ЗНУ, в кабінеті 100, як він сам представився у "дяді Петі", висить заборонена в Україні радянська символіка, на дверях плакат забороненої в Україні Компартії. Що порадите робити? Заходьте до нього на чай. Прошу поділитися, зробити його знаменитим", - йдеться у повідомленні Запорожченка.

На інформацію вже відреагував ректор вишу Микола Фролов: "Шановний Андрію! Перше, що треба було зробити в цій ситуації: повідомити про порушення ректору або проректору. Ви вирішили, що краще показати кіно. Це Ваше право. Інформую, що заходів вжито. Заборонену символіку знято. Працівник, який так демонстрував свою оригінальність, притягнутий до відповідальності – догана".

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