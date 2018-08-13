Портрети Леніна і радянські прапори: у суді на Полтавщині виявили приймальню Компартії (фото)

У приймальні було вилучено багато комуністичної символіки, портретів Леніна, комуністичних книг і програм партії.

У місті Зіньків на Полтавщині активісти виявили в будівлі суду і прокуратури приймальню забороненої в Україні Комуністичної партії.

Читайте такожУ поліції розповіли, що вилучають в офісі забороненої Компартії - ЗМІ

Про це повідомив на сторінці в Facebook колишній боєць полку Азов, представник Національного корпусу Максим Жорін, опублікувавши фото із забороненою символікою, вилученої з приміщень.

"Суть в тому, що в приміщенні районного суду, де ще знаходиться прокуратура, знайшли два кабінети приймальні комуністичної партії України, яка заборонена. Крім того, в цих кабінетах було вилучено багато комуністичної символіки, портретів Леніна, комуністичних книг, програм партії тощо", - пише активіст.

Офіційні органи поки ніяк не коментують цей інцидент.