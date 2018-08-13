Портрети Леніна і радянські прапори: у суді на Полтавщині виявили приймальню Компартії (фото)
15:30, 13 серпня 2018Суспільство
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У приймальні було вилучено багато комуністичної символіки, портретів Леніна, комуністичних книг і програм партії.
З офісів изхяли буклети з програмою партії та заборонену сиволику / Facebook Максим Жорін
У місті Зіньків на Полтавщині активісти виявили в будівлі суду і прокуратури приймальню забороненої в Україні Комуністичної партії.
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Про це повідомив на сторінці в Facebook колишній боєць полку Азов, представник Національного корпусу Максим Жорін, опублікувавши фото із забороненою символікою, вилученої з приміщень.
"Суть в тому, що в приміщенні районного суду, де ще знаходиться прокуратура, знайшли два кабінети приймальні комуністичної партії України, яка заборонена. Крім того, в цих кабінетах було вилучено багато комуністичної символіки, портретів Леніна, комуністичних книг, програм партії тощо", - пише активіст.
Офіційні органи поки ніяк не коментують цей інцидент.
Facebook Максим Жорін
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