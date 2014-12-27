Вночі на Луганщині знову виникли перестрілки, бойовики обстріляли район ТЕС у Щасті

На Луганщині бойовики терористичної організації «Луганська народна республіка» продовжують обстрілювати контрольовані владою населені пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

Всього за добу зафіксовано 8 обстрілів із різного виду зброї. Населені пункти, що потрапили в зону вогню, — Станиця Луганська, Кримське, Щастя та Чорнухине.

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«У Станиці протягом дня та минулої ночі спалахували перестрілки з автоматів та кулеметів, у Щасті опівночі район теплоелектростанції обстріляли з автоматичного гранатомета, Кримське та Чорнухине кілька разів потрапили під мінометні та стрілецькі обстріли, — повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. — Ніхто з мирних мешканців не постраждав, серйозних пошкоджень інфраструктури немає».

Крім того, вчора в м.Рубіжне на одному з підприємств правоохоронці виявили схованку з автоматом Калашникова, двома магазинами до нього, близько 200 патронів, 5 гранатів різного виду, а також камуфльований одягом та засоби гігієни. Очевидно, схованка була призначена для бойовиків із розвідувально-диверсійних груп, що періодично проникають на контрольовану Україною територію з «ЛНР» для вчинення диверсій.