Бойовики продовжують обстрілювати донецький аеропорт

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook. «У зоні АТО тривають факти порушення режиму «тиша» бойовиками незаконних збройних формувань. Протягом сьогоднішнього дня вони продовжували обстрілювати позиції українських військ», - підкреслює прес-центр.

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Зокрема, як йдеться у повідомленні, вранці терористи обстріляли з стрілецької зброї новий термінал донецького аеропорту, а пізніше Станично-Луганське, Гранітне і в районі Новоселівки Другий.

Крім того, неподалік від Сокільників бойовики вели вогонь по позиціях українських військ з мінометів. Також на луганському напрямку бандформування застосували протитанкові керовані ракети.

Терористи здійснили обстріл зі стрілецької зброї Чорнухиного, а з гранатометів - Нікішино, констатували у штабі АТО.