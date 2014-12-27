При невдалій спробі пограбування херсонського обмінника загинув сам зловмисник - джерело

Чоловік, який загинув у результаті вибуху в Херсоні у пункті обміну валют, був грабіжником.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією джерела у правоохоронних органах, за попередніми даними, загиблого звали Павло Рябов, він житель Херсону, 1989 року народження.

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Також була підтверджена версія про те, що вибухи сталися в результаті спроби пограбування.

Розслідуванням встановлено, що молодик, який прийшов до обмінного пункту, підійшов до віконця обмінного пункту, дістав пакет і заявив, що касир має негайно покласти в пакет всі гроші, інакше він підірве на вулиці бомбу.

Після цих слів люди, які знаходилися всередині обмінника, почали вибігати на вулицю. Саме тому в момент вибуху крім грабіжника ніхто не постраждав. Про це слідчим повідомили свідки події в обміннику.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 11.00 в центрі Херсона, на перехресті вулиць Белінського та Карла Маркса (біля Центрального ринку), у приміщенні пункту обміну валют стався вибух, загинув чоловік.

Слідство попередньо кваліфікувало подію за ч.3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховища. Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або із загрозою застосування такого насильства).