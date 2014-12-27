Український гуманітарний вантаж прорвався на окупований Донбас (фото)

Першу частину українського гуманітарного вантажу, сформованого владою за ініціативи президента Петра Порошенка, сьогодні вдалося доставити мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

Президент заявив, що влада і надалі робитиме все для захисту громадян, що опинилися у біді.

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"Гуманітарна місія під українськими прапорами вже розповсюджує допомогу нашим громадянам на тимчасово окупованих територіях Донбасу. У першу чергу допомогу отримують діти, ветерани, інваліди, хворі, одинокі та літні люди, які страждають найбільше. Ми нікого не залишимо в біді", – заявив глава держави.

Українська влада зробила усе можливе, щоб після проведення зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську домовитися про передачу адресної допомоги для соціальних установ на територіях, що знаходяться під тимчасовою окупацією.

Перша така допомога – 7 тонн вантажу – адресно дійшла до спеціальних установ Красного Луча і ще 2 тонни – до Алчевська на Луганщині. Сьогодні доставлено крупи, олію, м’ясні та рибні консерви, чай, печиво, солодощі, фрукти тощо Петровському обласному навчально-реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами, а також для Територіального центру м. Красний Луч, який обслуговує інвалідів та учасників війни, хворих, одиноких та літніх людей, та Краснолучського обласного протитуберкульозного диспансеру. В Алчевську допомогу отримують обласний протитуберкульозний диспансер та два будинки сімейного типу.

Уповноважений президента з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко нагадала, що за дорученням президента 25 грудня уряд доставив в Краматорськ і Сєвєродонецьк гуманітарний вантаж, який везли 26 фур, вагою 326 тонн – продукти, речі першої необхідності і навіть новорічні ялинки. Сьогодні ці продукти почали розвозити і роздавати людям та спецустановам представники служби надзвичайних ситуацій та соцслужб Донецької і Луганської ОДА.

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Як повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, глави відповідних обладміністрацій Олександр Кіхтенко та Геннадій Москаль склали перелік населених пунктів і соціальних установ у зоні під небезпекою обстрілу. Сьогодні 6 фур вагою 60 тонн вирушили з Краматорська в селища Ольховатку, Камишеваху, Булавинку, міста Вуглегірськ та Дебальцеве, де допомогу роздали місцевим мешканцям. Окрім продуктів, у кожній фурі є і ялинки, які передають дитячим установам та лікарням. До кінця дня у Краматорську завантажать ще 10 тонн гуманітарного вантажу для розповсюдження.

Глава Луганської обладміністрації Москаль, який за дорученням президента відповідав за доставку гуманітарного вантажу, наголосив: "Українська влада готова допомагати лікарням, інтернатам, хоспісам, будинкам престарілих, але наполягає, що це має бути адресна допомога, і ми повинні мати повну гарантію того, що її отримали саме нужденні і що гуманітарний вантаж не пішов ні на які інші потреби".