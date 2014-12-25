У зону АТО вирушить українский гуманітарний вантаж

Про це на брифінгу повідомили віце-прем‘єр-міністр Геннадій Зубко та уповноважений Президентаз питань мирного врегулювання конфлікту у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко.

Зубко, зазначив, що з настанням зимового періоду ситуація в регіонах, що перебувають під тимчасовим контролем бойовиків, значно ускладнилася в гуманітарному плані і на сьогодні не досягнуто домовленості, що бойовики дають можливість передати допомогу на цю територію. За дорученням Президента та за рішенням РНБОУ, українська влада докладає максимум зусиль для надання гуманітарної допомоги саме на окуповані території.

"Підготовлено перший вантаж об'ємом 326 тон. Фури з усіх регіонів України, які завтра вранці вирушать з Харкова трьома колонами в напрямку Павлограда, Краматорська та Сєверодонецька", - сказав віце-прем‘єр зауваживши, що автомашини доставлять вантаж в насамперед тим соціальним установам Донецької і Луганської областей, керівники яких постійно звертаються до голів обласних державних адміністрацій за допомогою. "Це інтернати, будинки людей похилого віку. І в принципі ми розраховуємо на те, що цей вантаж дійде до своїх адресатів", - констатував він.

Читайте такожЧервоний Хрест доправив 28 тонн гуманітарної допомоги мешканцям Луганщини

Зубко зазначив, що ця організація гуманітарного вантажу на Донбас є не першою спробою допомоги територіям, що потребують допомоги. Віце-прем‘єр подякував всім, хто долучився до збору допомоги для мешканців окупованих районів Донбасу. "Хочемо подякувати усім благодійникам, організаціям, які долучилися до збору цієї допомоги. Цей вантаж сьогодні доїжджає до Харкова з усіх регіонів нашої країни", - сказав він.

Ірина Геращенко наголосила, що для української влади є принциповим, щоб товари першої необхідності адресно доходили в першу чергу до людей, котрі перебувають у інтернатах, хоспісах, психіатричних лікарнях – "до тих, хто не в змозі був евакуюватися і переїхати в інші регіони".

"Українська влада неодноразово зверталася з пропозицією евакуювати хворих і сиріт, які там знаходяться. Але, на жаль, такі гуманітарні коридори не були нам надані", - констатувала вона.