У Києві 22 вересня оголошено Днем жалоби за загиблим на Донбасі киянином

Володимир Матвієнко проживав у мікрорайоні Новобіличи Святошинського району.

У Києві 22 вересня оголошено Днем жалоби для вшанування пам'яті загиблого на Донбасі командира відділення 1-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини А2167 Володимира Матвієнка.

Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, на знак скорботи за загиблим у День жалоби на всій території міста приспустять Державний прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій.

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Столичним підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів, концертів, спортивних змагань або оголосити хвилину мовчання до початку заходів, у разі неможливості їхнього обмеження.

Також рекомендовано підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності столиці долучитись до вшанування пам’яті загиблого Володимира Матвієнка та вивісити на приміщеннях Державні прапори України з чорними стрічками.

За повідомленнями ЗМІ, Володимир Матвієнко загинув 18 вересня в районі селища Луганське Донецької області внаслідок обстрілу бойовиками позицій українських бійців. Володимир Матвієнко народився 1982 року у Києві, жив у мікрорайоні Новобіличи Святошинського району, останній рік служив у складі Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, Донбас став одним з найбільш замінованих територій у світі.