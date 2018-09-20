В ОБСЄ наголошують на необхідності гуманітарного розмінування територій на сході України.

Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік заявляє, що в результаті бойових дій Донбас став однією з найбільш замінованих територій у світі.

Про це спецпредставник ОБСЄ заявив за підсумками засідання ТКГ у Мінську 19 вересня, повідомляється на сайті ОБСЄ.

За словами посла, на засіданні робочої підгрупи з безпеки обговорювалися питання дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, а також розмінування.

«Зазначивши, що схід України став однією з найбільш замінованих територій у світі, координатор групи посол Ертурул Апакан підкреслив важливість так званого гуманітарного розмінування і системного підходу до нього», - заявив Сайдік.

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Також він зазначив, що економічна робоча підгрупа продовжила обговорення подальших кроків щодо поліпшення якості мобільного зв'язку Vodafone-Ukraine на окупованій частині Донбасу, а також актуальних питань водопостачання в системах «Карбоніт» і «Вода Донбасу».

Крім того, Сайдік зазначив, що гарною новиною є завершення першого етапу ремонтних робіт на пошкодженій ділянці Південно-Донбаського водогону в промисловій зоні Авдіївки. «Виплата пенсій громадянам, які проживають у зоні конфлікту, знову стала темою обговорень у робочій підгрупі», - додав він.

«Координатор гуманітарної робочої групи посол Тоні Фріш поінформував про свою поїздку в зону конфлікту з обох боків від лінії зіткнення. Під час поїздки координатор відвідав одинадцять місць тримання в Харкові, Старобільську, Донецьку, Луганську і Бахмуті, де він зустрівся з тридцятьма шістьма утримуваними, в тому числі з п'ятьма, не пов'язаними з конфліктом», - повідомив Сайдік.

«Політична робоча група обговорювала питання, пов'язані з імплементацією «формули Штайнмайєра», амністією і модальностями місцевих виборів у ОРДО і ОРЛО, передбачених Мінськими домовленостями», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі бойовики з ПТРК били по українським військовим біля Луганського.