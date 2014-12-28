Харківського журналіста звільнили з полону бойовиків

З полону бойовиків угруповання «ЛНР» у суботу звільнено харківського громадського діяча, засновника і журналіста часопису «Український простір» Романа Черемського.

Про це Радіо Свобода вчора повідомив брат Романа Кость Черемський.

«Романа забрали у Старобільську. За годину-другу вже буде в Харкові», – розповів брат журналіста. Подробиці й обставини звільнення Кость Черемський обіцяє розповісти сьогодні.

Прізвища Романа Черемського немає в оприлюдненому СБУ переліку осіб, звільнених із полону внаслідок обміну з бойовиками 26-27 грудня.

Роман Черемський перебував у полоні з 15 серпня.

Читайте такожБойовики утримують у полоні ще 490 українських заручників - Центр звільнення полоненихРоман Черемський – один із лідерів Спілки української молоді, активний учасник встановлення і відновлення меморіальних дошок і історичних пам’яток відомим харківським громадсько-політичним діячам.