З полону луганських бойовиків звільнили ще чотирьох українців, серед них - один військовий

З полону бойовиків звільнено ще чотирьох українців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

"Ще чотирьох українців вдалося звільнити сьогодні. Про це президентові доповів перший заступник голови СБУ Василь Грицак. Серед них один військовий і троє цивільних. Їх привезли з полону на Луганщині. У найближчу годину СБУ оприлюднить прізвища звільнених", - написав Цеголко.

Своєю чергою прес-центр СБУ оприлюднив прізвища звільнених з полону: Григоренко Андрій Борисович (34-й батальйон територіальної оборони); Кодрев Олексій Олександрович (цивільний); Сабуров Олег Юрійович (цивільний); Щеголев (цивільний).

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"Таким чином протягом двох днів з полону було визволено 154 особи. СБУ продовжує роботу зі звільнення полонених", - зазначили у прес-центрі спецслужби.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що на переговорах у Мінську бойовики погодилися передати 150 полонених українських військових в обмін на своїх 225. Станом на 25 грудня, за даними СБУ, в полоні бойовиків на Донбасі залишалися 684 особи.

Вчора у зоні АТО відбувся обмін полоненими: терористи звільнили 146 українців, ще 4-х мали звільнити сьогодні.

Також сьогодні з полону терористів без обміну звільнили трьох бійців 80-ї аеромобільної бригади й одного волонтера.