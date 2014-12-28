У київській лікарні з-під варти втік звинувачений у великому шахрайстві

У Києвіз лікарні з-під варти втік заарештований, звинувачений у великому шахрайстві.

Про це народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні з однієї з лікарень Києва з-під варти втік Авдаков Сергій Вікторович 17.05.1967 р.н.", - написав Геращенко.

"Авдаков звинувачувався у шахрайстві щодо громадянина А., якому, судячи з матеріалів обвинувального висновку, успішно продав приміщення на Хрещатику, яке не належало йому, за 60 мільйонів гривень", - додав радник міністра.

Геращенко зазначив, що Авдаков може мати паспорт на ім'я Цуканова Сергія Вікторовича, а також паспорти на інші прізвища.

Читайте такожУ Полтаві з психлікарні втік 35-річний вбивця"Втеча, судячи за попередніми даними, стала можливою завдяки підкупу охоронця СІЗО, який одержував зарплату в розмірі близько 1500 гривень. Авдаков шахрайським шляхом заволодів коштами в розмірі 7,5 мільйона доларів, які не були повернуті потерпілому. Можливостей і коштів підкупити напівзлиденного охоронця СІЗО у нього було маса. Начальника Лук'янівського СІЗО відсторонено від виконання своїх обов'язків. Це вже другий відсторонений начальник СІЗО з початку року. Першого відсторонили після втечі Шепелєва", - зазначив Геращенко.

У свою чергу у столичному главку міліції УНІАН підтвердили факт втечі заарештованого, зазначивши, що його оголошено в розшук.