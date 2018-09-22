Історик попередив про небезпеку кривавих провокацій з боку УПЦ МП

На думку історика, Московський патріархат "нагнітає щодо того, що прийдуть після Томосу бандерівці, всіх повісять, але винесуть нас із лаври тільки в гробах".

Росія готова влаштовувати криваві провокації в Україні, щоб перешкодити створенню єдиної української помісної церкви і виставити Московський патріархат у ролі "жертви".

Таку думку висловив відомий блогер та історик Юрій Гудименко. За його словами, УПЦ МП сьогодні займається нагнітанням ситуації, передає «Обозреватель».

"За Московським патріархатом в Україні є одна дуже потужна сила, вона називається Російська Федерація... Моя особиста думка, що вони будуть робити провокації і намагатися пролити кров. Ми зараз вже це бачимо потроху", — зазначив історик.

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На думку Гудименка, Московський патріархат "нагнітає щодо того, що прийдуть після Томосу бандерівці, всіх повісять, але винесуть нас із лаври тільки в гробах".

Блогер навів "дуже простий приклад" того, як Московський патріархат використовує у своїх інтересах роль "жертви". Він нагадав про гучну "справу паламарів" 2010 року.

"У Запоріжжі колись стався вибух у церкві Московського патріархату. Стався дуже і дуже вчасно для тієї ж УПЦ МП. Церква була дуже стара, була дуже дорога земля, і УПЦ МП потрібно було не мало грошей, щоб цю церкву відновити... Як тільки трапився вибух і загинула стара жінка, одразу побігли меценати, принесли гроші, і вони там звели нову гарну церкву. Місцевий владика купив собі нову автівку і одразу ж виріс рівень релігійності. Московський патріархат одразу став "жертвою", — розповів Гудименко.

"До речі, підривників не знайшли — тих, хто це насправді зробив, а посадили тоді декількох хлопців, які там були паламарями. Це відома "справа паламарів". Їм дали 15 років (після Революції Гідності засуджених виправдали. — Ред.). Хоча були 100% доказів алібі, що вони там взагалі не були присутні", — додав він.