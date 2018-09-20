Порошенко натякнув, що УПЦ МП мусить змінити назву після надання Україні томосу на автокефалію

Президент обіцяє захист тим священникам і мирянам, які вирішать не підпорядковуватися РПЦ та приєднаються до єдиної помісної православної української церкви.

Президент Петро Порошенко натякнув, що УПЦ МП мусить змінити назву після надання православній церкві в Україні томосу на автокефалію.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

"Я гарантую, що держава поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка зберігатиме єдність з російською православною церквою. І називати її так само і буде для того, щоби полегшити розуміння. Але водночас я гарантую, що держава захистить, і не треба їх лякати, захистить права тих священиків і мирян УПЦ Московського патріархату, які добровільно приймуть рішення вийти з-під Москви для того, щоби разом з іншими православними творити єдину помісну православну українську церкву", - наголосив Порошенко.

"Значення томоса виходить далеко за межі України. Що це є? Це – падіння Третього Риму як найдавнішої концептуальної заявки Москви на світову гегемонію. Тут, на наших теренах, вирішується і майбутнє світового православ’я. Його з росіянами ми теж розуміємо абсолютно по-різному, і це ще одна з причин, чому нам з росіянами не по дорозі. У них церква – так звана "скрепа" авторитарного режиму. А ми, як найбільша православна країна Європи, продемонструємо, як органічно в одному національному організмі уживаються християнство східного обряду і демократія", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

17 вересня на зустрічі з екзархами Вселенського патріархату президент сказав, що Україна вийшла на фінішну пряму на шляху до створення єдиної помісної православної церкви.