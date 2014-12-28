До 2 міст і 4 селищ Донеччини доставлено гуманітарну допомогу

Як повідомляє сайт міста Донецька, вантаж доставили військові спільно з представниками Донецької облдержадміністрації.

Зокрема, населені пункти, розташовані в зоні бойових дій, одержали цибулю, картоплю, капусту, моркву, буряк, яблука, макарони, рибні і м'ясні консерви, а також миючі засоби. Доставили на передову й новорічні ялинки від полтавських лісників.

«Допомога, направлена в наш регіон урядом України, дуже важлива для жителів Донецької області, особливо, які проживають у містах і селищах, що їх постійно обстрілюють бойовики так званої ДНР», - переконаний голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко.

Так, місто Дебальцеве одержало 15 тонн гуманітарки, селища Вільхуватське, Булавинське, Камишуваха і Новоорлівка – по 6 тонн.

Читайте такожУкраїнський гуманітарний вантаж прорвався на окупований Донбас (фото)Завтра представники облдержадміністрації разом з військовими штабу АТО доставлять гуманітарний вантаж до інших населених пунктів, які найбільше цього потребують.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня за дорученням президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка на схід України доставлено 326 тонн гуманітарного вантажу, призначеного для соціальних установ і мирного населення, яке проживає на території, підконтрольній бойовикам.

27 грудня гуманітарний вантаж доставили в соцустанови в Красному Лучі і Алчевську Луганської області - продукти харчування дітям з особливими потребами в Петровський обласний навчально-реабілітаційний центр, Територіальний центр Красного Луча, який обслуговує інвалідів, учасників війни, літніх людей, пацієнтам Краснолучського і Алчевського протитуберкульозних диспансерів, а також вихованцям двох будинків сімейного типу. 60 тонн гуманітарного вантажу доставлено в села Вільховатку, Камишеваху, Булавинку, міста Вуглегірськ і Дебальцеве Донецької області.