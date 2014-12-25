26 фур із продуктами для мешканців Донбасу доїхали до Краматорська й Сєвєродонецька (фото)

Про це проінформувала Уповноважений Президента України з питань мирного врегулювання конфлікту у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко, яка супроводжувала цю колону разом з народними депутатами та керівництвом Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомляє прес-служба глави держави. Гуманітарна колона складалася з 26 фур, вагою 326 тонн.

Як зазначається в повідомленні, Геращенко зауважила, що вже завтра частину цього вантажу представники Донецької та Луганської обладміністрацій разом співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій розвезуть по населеним пунктам, що найбільше потерпають від обстрілів бойовиків і куди надзвичайно важко доставляти продукти харчування. Гуманітарний вантаж включає зібрані в усіх регіонах України продукти, в тому числі крупи, консерви, овочі, фрукти, солодощі для дітей, цукор, та товари першої необхідності.

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Щодо територій Донбасу, тимчасово підконтрольних бойовикам, то Геращенко зазначила, що українська влада докладає максимум зусиль аби надати адресну допомогу соціальним установам, зокрема лікарням та інтернатам. «Але на цей час немає гарантій безпечної доставки гуманітарного вантажу на ці території», - наголосила Уповноважений Президента. Хоча, за її словами, керівники зазначених установ постійно звертаються до керівництва Донецької та Луганської областей з проханням допомогти. Геращенко додала, що гуманітарна ситуація та можливість направлення українською владою гуманітарного вантажу обговорювалось під час зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, але гарантій безпечної доставки так і не було отримано, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Сєвєродонецька Луганської області у супроводі народних депутатів України Ірини Луценко і Марії Іонової прибув гуманітарний вантаж, який буде направлений жителям окупованих територій.

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, шість важковагових вантажівок привезли всього 120 тонн продуктів, зібраних у Києві, а також Київській, Чернівецькій, Рівненській і Вінницькій областях. Це набори продуктів харчування - крупи, цукор, чай, олія, м'ясні та рибні консерви, печиво, згущене молоко, цукерки, фрукти тощо.

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"До Нового року ця допомога буде доставлена всім, хто має потребу на окупованих територіях. Наші співвітчизники, які стали заручниками бойовиків, відчують, що Україна не забула про них", - говориться в повідомленні.

Продуктові набори одержать дитячі та соціальні установи на окупованих територіях - це дитячі будинки, геріатричні центри, дитбудинки сімейного типу, хоспіси тощо.

"Всі вони фінансувалися з державного або місцевого бюджетів, а зараз виживають без копійки. До нас в адміністрацію постійно приходять керівники цих установ і розповідають, що пацієнти або вихованці харчуються з того, що принесуть місцеві жителі та персонал. Літні люди в геріатричних центрах давно не їдять м'ясо і рибу, а діти в інтернатах забули смак цукерок", - відзначив Москаль.

Гуманітарну допомогу після перетину лінії розмежування супроводжуватимуть представники громадських і міжнародних організацій.