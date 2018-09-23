Екс-заступниця голови Одеської ОДА: в Михайлика стріляли з револьвера калібру 5,6 мм

Постраждалий втратив дуже багато крові - до 2 літрів, та пережив клінічну смерть.

Одеська журналістка, екс-заступник голови Одеської ОДА Зоя Казанжи розповіла деякі подробиці замаху на активіста Олега Михайлика. За її словами, у чоловіка стріляли з револьверу.

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«Вчора, близько 23 години, Олега було доставлено в клінічну лікарню №1 міста Одеси (Єврейська лікарня, більш у нас відома) з проникаючим вогнепальним пораненням лівої половини грудної клітки і плеча. Стріляли з револьверу. 5,6 мм - попередньо калібр зброї. Це був напад. Свідомий і не випадковий», - написала вона у Facebook.

За словами Казанжи, Олег втратив дуже багато крові - до 2 літрів, та пережив клінічну смерть.

Як розповіла журналістка, зранку в Олега перебували його дружина та слідчий. Постраждалий давав покази.

«Наголошу ще, що напад стався біля будинку Олега, це майже поруч з обласним управлінням МВС. У поліції повідомили, що експерти свою справу зробили на місці злочину. Гільзи не знайшли. Хочеться вірити, бо комунальні служби зранку все ретельно прибрали. Також в поліції повідомили, що знімуть відео з камер спостереження. Це центр міста, там камер понатикано скрізь. Будемо сподіватися, що вони не всі одночасно зламались», - зазначила Казанжи.

Нагадаємо, в суботу, 22 вересня, на вулиці Осипова в Одесі невідомий вистрілив у активіста Олега Михайлика. Його в критичному стані доставили до лікарні, де медикам довелося боротися за його життя. Поліція кваліфікувала напад на Михайлика як замах на вбивство.

23 вересня стан Михайлка стабілізувався, він прийшов до тями. Постраждалому надали охорону.