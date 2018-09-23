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Одеський активіст Михайлик, який постраждав від замаху, прийшов до тями

10:10, 23 вересня 2018
Інциденти
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Стан Олега Михайлика стабілізувався / фото "Думская"

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Про це повідомляє «112 Україна», посилаючись на коментар радника голови головного управління Нацполіції в Одеській області Руслана Форостяка.

"Станом на 8:30 він прийшов у свідомість і стан його в принципі вже стабільний... Куля знаходиться в грудній частині тіла і за інформацією лікарів операцію робитимуть пізніше, після стабілізації стану. Він втратив багато крові через внутрішню кровотечу", - повідомив Форостяк.

За його даними, Михайлик зараз перебуває у свідомості, проте операцію з вилучення кулі лікарі будуть проводити пізніше, в залежності від стану потерпілого.

Потерпілому надали охорону.

Нагадаємо, в суботу, 22 вересня, на вулиці Осипова в Одесі невідомий вистрілив у активіста Олега Михайлика. Його в критичному стані доставили до лікарні, де медикам довелося боротися за його життя.

Поліція кваліфікувала напад на Михайлика як замах на вбивство.

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Теги: #Одеса#напад