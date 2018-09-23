Одеський активіст Михайлик, який постраждав від замаху, прийшов до тями
Стан одеського активіста Олега Михайлика, який отримав вогнепальне поранення в суботу, стабілізувався, він прийшов у свідомість.
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Про це повідомляє «112 Україна», посилаючись на коментар радника голови головного управління Нацполіції в Одеській області Руслана Форостяка.
"Станом на 8:30 він прийшов у свідомість і стан його в принципі вже стабільний... Куля знаходиться в грудній частині тіла і за інформацією лікарів операцію робитимуть пізніше, після стабілізації стану. Він втратив багато крові через внутрішню кровотечу", - повідомив Форостяк.
За його даними, Михайлик зараз перебуває у свідомості, проте операцію з вилучення кулі лікарі будуть проводити пізніше, в залежності від стану потерпілого.
Потерпілому надали охорону.
Нагадаємо, в суботу, 22 вересня, на вулиці Осипова в Одесі невідомий вистрілив у активіста Олега Михайлика. Його в критичному стані доставили до лікарні, де медикам довелося боротися за його життя.
Поліція кваліфікувала напад на Михайлика як замах на вбивство.