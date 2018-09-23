У мережі з'явилося відео проходження кораблями ВМС України Керченського мосту

Українські військові кораблі йдуть під наглядом російських прикордонників.

У Мережі з'явилося відео, як українські військові кораблі, а саме пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" і морський буксир A830 "Корець" проходять міст, що з'єднує Таманський півострів і окупований Крим ("Кримський міст").

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Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на портал Kerchinfo.

Кораблі вирушили з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі у четвер, 20 вересня.

Нагадаємо, згідно з угодою від 2003 року, Азовське море - внутрішнє море двох держав, відповідно до чого цивільні і військові судна під прапорами України і РФ можуть безперешкодно заходити через протоку і йти у свої порти.

"A500 "Донбас" і A830 "Корець" йдуть до Бердянська поблизу узбережжя окупованого Криму. Цим неодноразово користувалася РФ, а тепер, із загостренням ситуації на Азовському морі, вирішило скористатися і командування ВМС ЗС України у відповідності з потребами, які виникли", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судно "Донбас" планується використовувати для посилення інфраструктури флоту на Азовському морі. Так, на ньому можливе розміщення штабу майбутньої бази, місця для проживання військовослужбовців, складів тощо.

Морський буксир "Корець" призначений для буксирування і кантування інших суден та плавучих споруд в море.