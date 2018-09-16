Україна до кінця року планує створити військово-морську базу на Азовському морі
19:40, 16 вересня 2018Політика
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Це має створити умови для відсічі агресивним діям Російської Федерації в цьому регіоні.
Україна планує створити військово-морську базу на Азовському морі / фото mil.gov.ua
Україна до кінця року планує створити військово-морську базу на Азовському морі.
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Про це повідомляє Урядовий портал на сторінці у Facebook.
Зазначається, що на Азовському морі до кінця 2018 року планується створення військово-морської бази Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України.
«Це (створення бази) створить умови для відсічі агресивним діям Російської Федерації в цьому регіоні", - наголошується у повідомленні.
Крім того, сьогодні, 16 вересня, у Бердянську було спущено на воду два артилерійські бронекатери Військово-морських сил України.
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