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Україна до кінця року планує створити військово-морську базу на Азовському морі

19:40, 16 вересня 2018
Політика
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Україна планує створити військово-морську базу на Азовському морі / фото mil.gov.ua

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Про це повідомляє Урядовий портал на сторінці у Facebook.

Зазначається, що на Азовському морі до кінця 2018 року планується створення військово-морської бази Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України.

«Це (створення бази) створить умови для відсічі агресивним діям Російської Федерації в цьому регіоні", - наголошується у повідомленні.

Крім того, сьогодні, 16 вересня, у Бердянську було спущено на воду два артилерійські бронекатери Військово-морських сил України.

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Теги: #ВМС#Азовське море