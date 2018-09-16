Це має створити умови для відсічі агресивним діям Російської Федерації в цьому регіоні.

Україна до кінця року планує створити військово-морську базу на Азовському морі.

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Про це повідомляє Урядовий портал на сторінці у Facebook.

Зазначається, що на Азовському морі до кінця 2018 року планується створення військово-морської бази Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України.

«Це (створення бази) створить умови для відсічі агресивним діям Російської Федерації в цьому регіоні", - наголошується у повідомленні.

Крім того, сьогодні, 16 вересня, у Бердянську було спущено на воду два артилерійські бронекатери Військово-морських сил України.