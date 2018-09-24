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Динаміка – позитивна: медики розповіли про стан одеського активіста Михайлика

13:50, 24 вересня 2018
Суспільство
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Стан Олега Михайлика - стабільний / facebook.com/oleg.mykhaylyk

В Одесі медикам вдалося стабілізувати стан відомого громадського діяча, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика, який 22 вересня дістав вогнепальне поранення, але кулю, що застрягла в ділянці грудної клітини, вирішено поки що не витягувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив головний лікар міської клінічної лікарні №1 Євген Григор'єв.

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Він зазначив, що стан потерпілого наразі стабільний, і йому проводиться курс консервативної терапії, й «динаміка - позитивна».

За словами Григор'єва, медики вирішили кулю поки що не витягувати.

«Немає необхідності її сьогодні витягувати, як це робиться при стабільному стані хворого», – заявив медик. Він уточнив, що подібні операції проводяться планово, що можна робити в певних випадках навіть через кілька місяців.

Як повідомила відома в Одесі громадська діячка Ірина Потоцька, пославшись на дружину Михайлика, стан активіста стабільний, і лікарі дозволили йому приймати їжу й «потихеньку його піднімати».

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня до поліції надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Михайлика.

За словами керівника Одеської обласної організації «Сила людей» Ігоря Бичкова, 23 вересня стало відомо, що Михайлик прийшов до тями.

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Теги: #Одеса#напад#активіст