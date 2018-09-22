У центрі Одеси невідомі стріляли в активіста, потерпілого госпіталізували у важкому стані

Голова Одеської міської організації партії "Сила Людей" Олег Михайлик потрапив до лікарні з пораненням плеча та грудної клітини.

Сьогодні в центрі Одеси невідомі стріляли в активіста Олега Михайлика. Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Нацполіціі в області, в суботу пізно ввечері в поліцію надійшла інформація про напад на Михайлика.

Як зазначив радник начальника регіонального главку Нацполіціі Руслан Форостяк, в поліції є інформація про те, що активіст «отримав тілесні ушкодження при невстановлених обставинах».

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Як повідомив УНІАН активіст Михайло Голубєв, який зараз знаходиться в ГКБ №1, куди доставили Михайлика, у потерпілого - вогнепальне поранення, велика крововтрата.

«Замах стався на вулиці Осипова, біля будинку, в якому він живе. У лікарню його доставили в стані клінічної смерті. Зараз медики намагаються його реанімувати, щоб провести хірургічну операцію », - сказав Голубєв.

На місці події працює поліція.

Михайлик відомий в Одесі активіст, представляє місцеву організацію «Сили Людей», постійний учасник акцій проти забудови узбережжя та ін., Виступає у відкритій опозиції до міської влади.

Лариса Козова