У центрі Одеси невідомі стріляли в активіста, потерпілого госпіталізували у важкому стані
Сьогодні в центрі Одеси невідомі стріляли в активіста Олега Михайлика. Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Нацполіціі в області, в суботу пізно ввечері в поліцію надійшла інформація про напад на Михайлика.
Як зазначив радник начальника регіонального главку Нацполіціі Руслан Форостяк, в поліції є інформація про те, що активіст «отримав тілесні ушкодження при невстановлених обставинах».
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Як повідомив УНІАН активіст Михайло Голубєв, який зараз знаходиться в ГКБ №1, куди доставили Михайлика, у потерпілого - вогнепальне поранення, велика крововтрата.
«Замах стався на вулиці Осипова, біля будинку, в якому він живе. У лікарню його доставили в стані клінічної смерті. Зараз медики намагаються його реанімувати, щоб провести хірургічну операцію », - сказав Голубєв.
На місці події працює поліція.
Михайлик відомий в Одесі активіст, представляє місцеву організацію «Сили Людей», постійний учасник акцій проти забудови узбережжя та ін., Виступає у відкритій опозиції до міської влади.
Лариса Козова